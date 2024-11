Justcalcio.com - TS – diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

2024-11-10 11:09:59 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport:La Juventus Next Gen è attesa da un’importante trasferta a Foggia. Il match, in programma domenica 10 novembre alle ore 15, valido per la 14esima giornata di Serie C, vedrà fronteggiarsi due squadre che vivono un momento di particolare difficoltà. I bianconeri, allenati da Paolo Montero sono chiamati a risollevare un inizio di stagione a dir poco complicato, schiodati dall’ultimo posto in classifica grazie alla penalizzazione inflitta al Taranto. Sono solo tre i punti che dividono le due, e la concentrazione è alta nell’avvicinamento a questa sfida, come professato da Daouda Peeters: “Stiamo lavorando bene in allenamento. Ci manca davvero solamente solo il gol in partita, ma l’ultima partita, pareggiata 0-0, ci ha fatto muovere la classifica e dato fiducia verso la prossima trasferta“.