Gaeta.it - Tragico omicidio di un italiano a Temple, Texas: colpito da un minorenne per un malinteso

Facebook WhatsAppTwitter Paolo Tescari, un uomo di 47 anni originario di Marghera, in provincia di Venezia, è stato ucciso a, dove risiedeva da 14 anni. La vittima sarebbe stata colpita a morte da un proiettile sparato da undi 17 anni, che è stato successivamente arrestato dalle autorità. Questoepisodio ha scosso la comunità italiana locale e ha sollevato interrogativi sul contesto in cui è avvenuta la sparatoria.Le circostanze della tragediaIl terribile evento si è svolto nei pressi di una mensa per indigenti, luogo frequentato da Tescari. Secondo quanto riportato, il 47enne avrebbe chiesto una sigaretta al giovane, ma questa semplice richiesta si sarebbe trasformata in un, culminando in una reazione fatale. Il, in possesso di una pistola illegalmente detenuta, ha reagito e ha aperto il fuoco, colpendo Tescari con un solo colpo.