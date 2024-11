Liberoquotidiano.it - Torna L'Amica Geniale con "Storia della bambina perduta": la serie evento su Rai Uno

Sono passati otto anni da quando il regista Saverio Costanzo ha lanciato la, scritta da Elena Ferrante, ottenendo un successo strepitoso. Ora il cambio di rotta: per la stagione finale a dirigere è Laura Bispuri, una regista di grande talento. Il conto alla rovescia è già iniziato e c'è molta attesa per rivedere su Raiuno come sono cambiate le due amiche inseparabili, che hanno vissuto violenze e difficoltà incredibili, nell'età dell'adolescenza.Tutto ricomicia sull'onda delle emozioni. Le due protagoniste, Elena (Irene Maiorino) e Lia (Alba Rohrwacher) , sono i volti adulti di Lenu' e Lila. Si vogliono ancora bene, ma mentre Elena continua a inseguire Nino Sarratore (Fabrizio Gifuni), che non riesce a dimenticare, Lia è diventata un'imprenditrice informatica, benvoluta e stimata da tutti.