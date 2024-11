Ilrestodelcarlino.it - "Sono imbattuti e in grande forma, gara tostissima"

Giampaolo Medei presenta così la difficile sfida a Piacenza. "Ci fa visita la prima della classe, imbattuta e in ottima. La forza del team emiliano e il valore dei loro singoli ci indicano che sarà una partita, ma la Lube si farà trovare pronta, come è accaduto a Perugia. La trasferta in Umbria, nonostante qualche calo nel match, ha rafforzato in noi la convinzione di poter fare bene e la voglia di migliorare. Il potenziale è alto e ancora non lo sfruttiamo al massimo. La nostra programmazione sta per cambiare radicalmente perché con l’inizio della Challenge Cup (da giovedì ndc) giocheremo ogni tre giorni. Dovremo arrivare alle gare in condizione, sfruttare gli allenamenti per lavorare sui dettagli ed evolverci". Se non bastasse la classifica, a chiarire quanto laodierna sia complicata per la Lube ci pensano i numeri.