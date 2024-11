Noinotizie.it - Salernitana-Bari 0-2, Foggia-Juventus next gen 1-0, Nocerina sconfitta in casa dal Martina Calcio

Vittoria a Salerno per il. Pugliesi in rete con Lasagna e Favilli per un successo che porta i biancorossi in zona medio-alta del campionato didi serie B.Serie C girone C:gen 1-0 nel confronto di bassa classifica.Serie D girone H: Angri-Brindisi 2-1, Fidelis Andria-Ischia 2-1, Francavilla in Sinni-Real Acerrana 1-2, Manfredonia-Gravina in Puglia 1-2, Matera-Città di Fasano 0-0, Nardò-rano 1-1,0-2, Ugento-Palmese 2-0, Virtus Francavilla Fontana-Costa d’Amalfi 2-1. Classifica (prime posizioni):26 punti,rano 23, Virtus Francavilla Fontana 22.L'articolo0-2,gen 1-0,indal proviene da Noi Notizie..