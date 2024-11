Ilgiorno.it - Pacco di coca in auto. Si agita ai controlli: arrestata una coppia

L’su cui viaggiavano è stata fermata in via Tentorio, nella zona della Motorizzazione, uno dei principali svincoli in entrata e in uscita dalla città, dove spesso si posizionano ledella Polizia per servizi di controllo. A bordo di una Peugeot 3008, con targa svizzera presa a noleggio da una società di Noranco, c’era una: Marco Bertolino, 32 anni nato in Svizzera, ed Elisa Canonico, 38 anni, originaria di Treviglio, entrambi residenti a Cassano d’Adda, nel Milanese. Una serie di dettagli ha spinto i poliziotti a chiedere qualche informazione in più, per capire dove fossero diretti e perché avessero scelto quella strada per arrivare a Como: da un lato il tipo die l’intestazione, dall’altro l’atteggiamento della, sempre meno tranquilla man mano che gli agenti facevano domande.