Oro e Nvidia dominano la classifica degli asset più ricchi al mondo, tante le compagnie tech

Azioni e materie prime guidano ladelle classi di investimento più redditizie a livello globale. Per alcuni investitori rappresentano beni rifugio, per altri strumenti di speculazione, mentre per altri ancora sono semplici parcheggi di liquidità. In ogni caso, analizzare la graduatoria di Companiesmarketcap fornisce una chiara indicazione di dove si concentrano i capitaliinvestitori mondiali.L’oro resta l’miglioreAl vertice spicca l’oro, con una capitalizzazione che oggi supera i 18mila miliardi di dollari. Il metallo prezioso, acquistato massicciamente anche dalle banche centrali di Paesi che non dipendono dal dollaro, ha visto un’accelerazioneacquisti dal 2022, registrando un rialzo di oltre il 30% da inizio anno. Considerato la riserva di valore per eccellenza, l’oro non distribuisce cedole (tipico delle riserve di valore), ma il suo prezzo continua a salire grazie all’effetto combinato di scarsità e aumento della domanda, creando un disallineamento tra domanda e offerta.