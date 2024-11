Lortica.it - Opocsoro

Bentornati, segni dello zodiaco, pronti a ricevere le verità che nessuno osa dirvi! Il 10 novembre porta con sé l’energia perfetta per creare disastri e trovare nuove scuse per non fare ciò che dovreste. Se le stelle potessero parlare, probabilmente vi chiederebbero di fare un po’ più di sforzo. o almeno di smettere di lamentarvi. Ecco a voi un oroscopo che non perdona: leggero, ironico e tremendamente sincero. Pronti a farvi un paio di risate amare?Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi vuoi fare tutto a modo tuo, e chiunque ti si avvicini verrà travolto dal tuo entusiasmo esagerato. La pazienza non è mai stata il tuo forte, e oggi è a livelli storicamente bassi. Ricorda: non puoi battere il traffico a suon di clacson e sguardi fulminanti, anche se tu ci speri. Prova a contare fino a dieci.