Lanazione.it - No agli stand in via Veneto: "La strada va riaperta"

BASTIA UMBRA – "La temporanea dislocazione del mercato settimanale su via, con conseguente chiusura al traffico, ha già fatto molte vittime: le attività commerciali e i banchi già presenti nella zona, nascosti dai nuovi, ma soprattutto i cittadini che hanno dovuto fare a meno di un’importante arteria viaria attorno al centro storico, con uso di altre vie cittadine intasandole, con conseguenti disagi e ritardi". Lo lamentano i consiglieri di opposizione Paola Lungarotti, Giulio Provvidenza, Stefano Santoni e Francesca Sforna dopo che lo spostamento si è reso necessario per la prosecuzione dei lavori di Piazza Mazzini, che ora si sono trasferiti nella metà sud della piazza. Una proposta che la precedente amministrazione aveva già in mente, in vista di una riorganizzazione complessiva, prevedeva lo spostamento del mercato settimanale verso Piazza Toppetti, togliendolo da Piazza Mazzini: sarebbe stata una ottima occasione per valutare il funzionamento di questa soluzione per il tempo dei lavori, per poi decidere se renderla permanente.