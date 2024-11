Dilei.it - Martina Stavolo dopo Amici: “Ho vissuto la depressione, mi sono sentita abbandonata”

L’ugola dalla chioma bionda dell’edizione 2008 diha cambiato completamente vita. Per chi ha seguito il talent di Maria De Filippi negli scorsi anni, il nome disicuramente non è nuovo, come non lola sua voce e il piglio deciso. Non ha vinto in quell’occasione, surclassata come tutti gli altri allievi da Alessandra Amoroso, ma ha proseguito la sua carriera nel mondo della musica. Solo per poco, però: l’exha deciso di dedicarsi a tutt’altro già da diversi anni ed è tornata a parlarne in un’intervista, a pochi mesi dalla nascita del suo primo figlio.e laIl successo può dare alla testa, può anche schiacciarti quando hai appena vent’anni e non sei pronta a certe dinamiche. È accaduto proprio questo a, tra le star di8, come ha ricordato in un’intervista a Leggo, la primamolti anni, che ha messo a nudo uno dei suoi periodi più difficili.