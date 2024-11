Gaeta.it - Manfredi: la costruzione di un’alleanza di centrosinistra è fondamentale per le regionali in Campania

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il sindaco di Napoli, Gaetano, ha lanciato un appello forte e chiaro durante la festa regionale dell’Avanti a Pomigliano, sottolineando la necessità di unire le forze delper affrontare le prossime elezioni. In un contesto politico dove la frammentazione è un rischio concreto,ha esortato a lavorare insieme, puntando su un progetto politico condiviso per garantire una governance efficace e rappresentativa.l’importanza di un progetto politico condivisoSecondo, non basta focalizzarsi su singole persone come il presidente De Luca o altre figure di riferimento. Quello che serve è un progetto politico ben definito, che trascenda le individualità e si concentri sull’interesse collettivo. Il sindaco ha messo in evidenza che la vera forza di un’amministrazione risiede nella sua capacità di operare in sinergia, evitando che ognuno agisca in modo autonomo senza tener conto delle esigenze degli altri.