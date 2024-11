LIVE – Foggia-Juventus U23 0-0 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Domenica 10 novembre alle ore 15:00 laNext Gen sarà ospite delnella partita in programma allo stadio Pino Zaccheria in occasione della quattordicesima giornata del campionato di. La gara saràda Domenico Castellone, assistito da Matteo Taverna e Mattia Bettani, con Michele Coppola in qualità di quarto ufficiale. Tra i più attesi c’è Daouda Peeters che ha suonato la carica alla vigilia: “Giochiamo a, contro una squadra forte, e sappiamo che è tutto possibile, perché siamo convinti di quello che stiamo facendo, in allenamento e anche in campo”, le sue parole. Si tratta di uno scontro diretto per la salvezza. Ilè diciassettesimo con 10 punti. Lapenultima con tre in meno. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio.