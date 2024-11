Ilfattoquotidiano.it - Juric esonerato dopo la sconfitta casalinga della Roma contro il Bologna. Chi al suo posto? Si parla di Mancini o Allegri

Lailin casa per 3-2 è stata fatale: Ivanè stato. Un’esperienza cominciata a metà settembre e portata avanti tra mille difficoltà, senza un vero segnale di svolta e con un rapporto di gruppo davvero molto complicato. Se neva già qualche giorno fa, quando il futuro dell’ex allenatore del Torino sembrava appeso a un filo:cercava in tutti i modi di dare una scossa, facendo anche la voce grossa. Ma senza riuscirci e senza, soprattutto, trascinare il gruppo dalla sua partela confusione causata dall’esonero di De Rossi (che il gruppo in larga parte non voleva). La conferma del periodo faticoso arriva direttamente dal comunicato che laha pubblicato a distanza di mezz’ora dalla partitagli emiliani. “Vogliamo ringraziare Ivanper il suo duro lavoro nelle ultime settimane” si legge.