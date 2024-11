Ilfattoquotidiano.it - “Ho sentito i miei genitori dirsi ‘ti amo’ solo una volta sul set, quando hanno doppiato Robert De Niro e Liza Minnelli”: Claudio Amendola racconta

Il suo libro appena uscito si chiama “Ma non dovevate anda’ a Londra?“e il motivo del titolo lo hato lui stesso,, ospite di Verissimo: “Il libro si intitola così perché questa è la domanda che tutti fecero a mia madre (Rita Savagnone, ndr) che invece di portarci a Londra, ci portò in Jugoslavia per farci capire quanto fortunati fossimo a essere nati in un Paese come l’Italia. Mia mamma è sempre stata una donna molto più avanti rispetti ai tempi in cui viveva”.L’attore parla di una donna, sua madre, “libera e indipendente”: “Se io ho un ottimo rapporto con il genere femmile è proprio perché mia madre ha sempre messo davanti, al primo posto la sua dignità e il suo essere donna. Mi ha insegnato il grande rispetto per il lavoro e per la bellezza e tutte queste cose esconosei grande e al momento giusto.