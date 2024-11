Anteprima24.it - FOTO/ Tempesta perfetta Avellino Basket, battuta Livorno

Tempo di lettura: 2 minutiL’torna alla vittoria, esame Libertassuperato al Pala del Mauro. La squadra irpina liquida la pratica labronica con il punteggio di 84-68. Una gara che non è mai stata in discussione,ha condotto la partita sin dall’inizio, respingendo i tentativi di mettersi in partita della formazione livornese nel primo tempo.Un dato decisamente importante per spiegare la vittoria, ma non il solo, è il dominio a rimbalzo degli irpini, che hanno catturato 53 rimbalzi contro i 32 degli avversari. Altro dato è la difesa, che è salita di tono concedendo poco e realizzando 34 punti nel terzo periodo. Una vittoria di gruppo, nella quale sono stati decisivi in particolare Jurkatamm e Lewis. Mercoledì nuovo turno infrasettimanale a Rimini.“Siamo stati bravi ad eseguire il piano partita – commenta l’assistant coach Salvatore Formato – abbiamo dominato sotto i tabelloni ed all’intervallo pensavamo di non avere un vantaggio soddisfacente rispetto al gioco espresso.