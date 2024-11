Donnapop.it - Emma Bonino ha un marito? Ecco la storia di una guerriera della politica italiana

, leader per il femminismo italiano, ha avuto seri problemi di salute. Sapete se accanto a lei c’è un? Scopriamo di seguito tutto sulla sua vita privata!Leggi anche:rivelazione sulla malattia a Belve «Sono guarita dal tumore dopo 8 anni» VIDEODa militante del partito radicale a ministra,è la donna che inha ricoperto ogni ruolo con grande determinazione e impegno. Sempre in prima linea per difendere i diritti delle donne, laè un personaggio molto apprezzato, anche da chi la pensa diversamente dal suo pensiero politico.Cosa sappiamosua vita privata?tutto ciò che la riguarda! View this post on InstagramA post shared by(@official)ha un?Pur avendo avuto una vita pubblica intensa,è parecchio riservata per quanto riguarda la sfera sentimentale e difficilmente ha messo in piazza tale aspettosua vita.