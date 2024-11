Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Cort Nielsen pungola Vingegaard: "Spero di vederlo al Mondiale"

Roma, 10 novembre 2024 - Jonase la sua presenza poco capillare nel calendario che non fa felici né i detrattori ma neanche i suoi potenziali alleati: l'assenza del danese da diversi appuntamenti clou, come ad esempio il, comincia a scontentare anche i propri connazionali, con l'esperto Magnusche si fa portavoce del pensiero di molti. I dettagli Il corridore della Uno-X Mobility è stato intercettato dai microfoni del portale Ekstrabladet.dk, ai quali ha parlato dell'appuntamento iridato del 2025, lontano, lontanissimo, ma che già fa gola a tanti. "Ovviamente, migliore è la squadra che si schiera e più è divertente correre. Senza pensare che è un peccato partecipare senza le proprie carte migliori: anche per questo motivo, sarebbe vello vedereal via: bello per noi, ma anche per lui, che farebbe qualcosa di diverso, correndo per una volta in una corsa di un giorno.