Notizie.com - Centri migranti Albania, cresce l’attesa per la sentenza sui trattenimenti: “La polemica non giova a nessuno”

La giornata di domani, lunedì 10 novembre si preannuncia al vetriolo sul tema deiinper la decisione dei giudici. I giudici della Sezione immigrazione del Tribunale civile di Roma sono chiamati a decidere sulla convalida di trattenimento dei sette, emessi dalla Questura di Roma. Si tratta delle persone sbarcate a Shengjin nei giorni scorsi a bordo della nave Libra.per lasui: “Lanon” (Ansa Foto) – notizie.comA uno di loro, richiedente asilo, riconosciuto lo stato di fragilità e disposta la permanenza in un Cpr italiano. Anche la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale sta ancora valutando le richieste di asilo. Per adesso cinque sono state già respinte.