Lanazione.it - Artigianato sotto i riflettori. Giù imprese e lavoratori ma aumenta il fatturato

Lucca, 10 novembre 2024 – Capire i cambiamenti che avvengono nell’per trasformarli in opportunità. In tanti ieri all’assemblea pubblica organizzata nella sede di ConfLucca alla quale, oltre al presidente Michela Fucile e al direttore Roberto Favilla, hanno preso parte anche importanti personalità nel campo universitario, politico e sindacale tra cui il sindaco di Lucca Mario Pardini; Daniele Nicolai della Cgia di Mestre, Lucio Poma, docente dell’università di Ferrara, Tiziana Nisini, vicepresidente Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, l’assessore regionale Stefano Baccelli, Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest e Alessandro Corrieri, vicepresidente di ConfToscana. Prima del dibattito, l’attenzione si è focalizzata sui dati rilevati dalla Cgia di Mestre secondo la quale Lucca è la prima città in Toscana (e terza in Italia) per la cessazione delle attività.