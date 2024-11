Lanazione.it - Arriva il primo bistrot inclusivo. Nello staff sette dipendenti fragili

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Oggi apre un nuovo bar-a Borgo San Lorenzo, "Pasta e pasticci". Ed è un locale speciale, unico nel suo genere in Mugello. Nella squadra che vi lavora,ragazzi e ragazze sono persone con varietà. L’idea di dare concretezza a questo progetto di inclusione sociale è venuta a "Libera", cooperativa sociale borghigiana a gestione e direzione infermieristica, che da circa un decennio gestisce servizi socio-sanitari, ambulatori, strutture cliniche, Rsa, e la sanità penitenziaria per conto della Regione Toscana. "Abbiamo pensato – spiegano la presidente Mariaflora Succu e il direttore generale Stefano Chivetti -di aprire un’attività che permettesse l’inserimento di persone contà in un ambiente che potesse trasmettere competenze lavorative per tendere all’autonomia di vita.