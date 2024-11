Venite a conoscere le nostre eroine e l' autrice venerdì 15 novembre alle ore 18 30 Basta prenotarsi mandandoci una mail a iodonnapremioletterario@rcs it

Iodonna.it - Venite a conoscere le nostre eroine e l'autrice venerdì 15 novembre alle ore 18.30. Basta prenotarsi mandandoci una mail a [email protected]

Dall’11 al 17, Milano, ma anche Como, Cremona, Lodi, Monza e Pavia ospitano Bookcity, evento diffuso per la città – in luoghi pubblici e privati, spesso non convenzionali – e condiviso, dedicato alla “scrittura, la riflessione, il confronto: in una parola, la letteratura”. Libri e BookTok: quando e come i social network influenzano l’editoria X Leggi anche › Appuntamento a BookCity Milano 2024 con il Premio iO Donna: “d’oggi” Tanti protagonisti e ospiti – da Jonathan Coe a Fernando Aramburu e Mircea C?rt?rescu, da Dario Fabbri a Milena Gabanelli – animano più di 1500 tra letture, incontri, momenti di riflessione, seminari sulle nuove pratiche di lettura.