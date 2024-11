Lapresse.it - Usa, New York: evacuato l’aeroporto LaGuardia per pacco sospetto

I viaggiatori deldi Newsono stati evacuati per un breve periodo a causa della presenza di un. Secondo quanto riferito dalla polizia portuale al NewPost, gli addetti alla sicurezza hanno ricevuto segnalazioni di unnon identificato in un’area non pubblica del Terminal B intorno alle 6:29 del mattino. Tutti i potenziali viaggiatori che non erano stati sottoposti ai controlli di sicurezza sono stati evacuati e invitati ad aspettare fuori.