Gaeta.it - “Una madre”: il nuovo film di Stefano Chiantini in arrivo nelle sale il 19 novembre

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter “Una”, illungometraggio del regista, debutterà al cinema il 19, portato sul grande schermo da un cast di attori noti e di talento. La pellicola è prodotta da Andrea Petrozzi per World Video Production in collaborazione con Rai Cinema e da Riccardo Marchegiani per Bling Flamingo , con il supporto di Lazio Cinema International e del Ministero della Cultura.Un viaggio nel mondo di DevaLa storia è incentrata su Deva, interpretata da Aurora Giovinazzo, una giovane ragazza costretta a vivere in condizioni difficili. Seduta negli ultimi posti di un autobus, lei osserva il mondo che la circonda mentre si dirige verso la sua abitazione, una roulotte semplice e poco accogliente, dove vive insieme alla, Giovanna. Nonostante la sua bellezza giovanile, il suo volto esprime una durezza sorprendente, caratteristica che la accompagna nella sua quotidianità.