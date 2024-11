Game-experience.it - Tony Todd, è morto a 69 anni il doppiatore di Venom di Marvel’s Spider-Man 2

Leggi l'articolo completo su Game-experience.it

Purtroppo proprio in queste ore è stata confermata la morte di, attore edi 69molto noto anche in ambito videoludico grazie ai tanti ruoli di spicco che ha ricoperto nel corso degli, tra i quali non possiamo che citare ildi-Man 2.Nel corso della sua prestigiosa carriera,ha lavorato a prodotti decisamente noti come Final Destination e Star Trek: The Next Generation e Candyman – Terrore dietro lo specchio, film uscito nel corso del 1992 e che gli ha consentito di vincere il premio alla carriera al New York City Horror Film Festival.Invece per quanto riguarda i videogiochi,ha doppiatodi-Man 2 di Insomniac Games in lingua originale (in inglese) e tanti altri personaggi:Artifact (2018) – ViperBack 4 Blood (2021) – Additional VoicesCall of Duty: Black Ops II (2012) – Admiral Tommy BriggsDOTA 2 (2011) – Dragon Knight, Night StalkerHalf-Life: Alyx (2020) – VortigauntsHalf-Life 2: Episode Two (2007) – VortigauntStar Trek: Elite Force II (2003) – Additional VoicesStar Trek: The Next Generation: Klingon Honor Guard (1998) – Commander KurnStar Trek Online (2017-2018) – Kurn, RodekInsomniac Games ha comunque condiviso il seguente comunicato stampa in seguito alla prematura scomparsa di:“Insomniac Games è affranta dalla scomparsa del nostro amico