Tale e Quale Show, Verdiana (ex Amici) vince la quattordicesima edizione!

È andata in onda ieri sera l’ultima puntata della tredicesimadi. Il programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti che anche quest’anno ha visto cimentarsi volti noti dello spettacolo in interpretazioni canore e imperdibili imitazioni.Il cast di questa nuovaha visto salire sul palcoscenico diSimone Annicchiarico, Massimo Bagnato, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Roberto Ciufoli, Carmen Di Pietro, Kelly Joyce, Justine Mattera, Giulia Penna, Amelia Villano eZangaro.Per quanto riguarda i giudici, riconfermati anche quest’anno, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, ormai elementi insostituibili per l’eccellente riuscita di. Loretta Goggi dopo l’addio al programma per motivi familiari è stata sostituita da Alessia Marcuzzi.