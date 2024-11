Ilrestodelcarlino.it - Recanatese, senti Bilò: "Serve un po’ di follia"

Comunque vada, per Lorenzo, quella di domani sarà davvero una giornata particolare. Dal timone della Juniores a guidare la prima squadra è un salto non indifferente e, per ora, il tecnico 35enne con laurea in scienze motorie, ex Castelfidardo ed Ancona Under 17 (dove è arrivato a un passo dal titolo tricolore), pensa a godersi il momento senza troppe elucubrazioni mentali sul futuro. Probabilmente è l’atteggiamento giusto, anche considerando il momento delicatissimo della squadra, terz’ultima, che sta palesando problematiche complesse: "Intanto sono estremamente grato dell’opportunità che mi è stata data ed è un’emozione importante. Adesso quello che potrà accadere nelle prossime settimane passa totalmente in secondo piano. Importante è l’impatto verso il match di Senigallia che è fondamentale anche considerando la nostra classifica.