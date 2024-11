Ilnapolista.it - Psg, stadio vietato agli ultras fino alla fine del 2024, vietati anche gli striscioni

Dopo aver esposto lo striscione nel match di Champions League “Free Palestine” al Parco dei Principi, il Psg vieterà l’accessoper un tempo indefinito;glidel.Psg,gliallodelRiporta il network radiofonico France Bleu:Dopo l’incontro col Ministero degli Interni questo venerdì, il Psg ha adottato misure per impedire ai suoiun tifo come quello avvenuto durante la partita di Champions League. In un’ora e mezza di colloqui con i porta-voce del Governo e il Ministro per lo sport Gil Averous, il club è arrivatoconclusione che vieterà l’accessoparigini per un periodo indefinito, mentre glisarannodell’anno. La curva parigina: “Nessun odio, il nostro era un appellopace tra popoli”Il CollectifParis con un comunicato diffuso in prima serata sui propri social network ha cercato di spegnere le polemiche:“A seguito delle varie polemiche per quanto riguarda la coreografia sugli spalti di ieri sera, sono necessarie alcune precisazioni da parte nostra: in nessun caso questo tifo ha voluto trasmettere un messaggio di odio, anzi, il messaggio che l’ha accompagnato è esplicito ed è un appellopace tra popoli.