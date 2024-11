Spazionapoli.it - Primavera Napoli, arriva la sesta vittoria di fila: la classifica fa sognare gli azzurrini – FOTO

Altro successo per i ragazzi di mister Dario Rocco, superato anche l’esame Monopoli: cambia ancora laper il.Splendido momento di forma per il, reduce dallaconsecutiva in campionato. I ragazzi di mister Rocco sono usciti dalla trasferta di Monopoli con il massimo bottino tra le mani, grazie alle reti di Raggioli e Malasomma. Una striscia di successi impressionante, interrotta dalla sola sconfitta incassata in Coppa Italia per mano della Cremonese. D’altra parte, l’obiettivo della formazione napoletana è centrare il ritorno nella massima serie e attenzione, perché la nuovafagli: adesso la vetta è a un passo.vittorioso a Monopoli, cade il Frosinone: si avvicina la vettaIlprosegue la propria scia di vittorie, grazie all’1-2 rito al Monopoli.