Lanazione.it - Muore a 18 anni, tragico incidente stradale

Perugia, 9 novembre 2024 – Ancora sangue sulle strade umbre. Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi a Perugia. Un ragazzo di 18è morto in unlungo la viabilità interna nella frazione di Ponte San Giov. In base alle prime ricostruzioni, il giovane era in sella alla sua moto e si è scontrato con un’auto. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Il giovane è apparso subito in condizioni critiche. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 che lo hanno trasportato con la massima urgenza in ospedale. Purtroppo però il giovane è deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate nell’. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dello scontro.