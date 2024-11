Ilgiorno.it - Limbiate, molesta e pedina l’ex compagna: braccialetto elettronico a 80 anni

(Monza Brianza) – Non ha accettato la fine della relazione dopo trent’di vita insieme. E si è trasformato in un incubo per la sua ex. Ma ora è finito agli arresti domiciliari con il: si tratta di un 79enne italiano residente a. Il provvedimento è stato emesso sulla base dei gravi indizi di colpevolezza per atti persecutori commessi dall’uomo nei confronti delconvivente. L’anziano, ormai in pensione, nonostante fosse stato condannato nel giugno scorso a oltre tredi reclusione per fatti analoghi ai ddella stessa persona offesa e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari (poi sostituita con il divieto di dimora nel comune di Paderno Dugnano e Muggiò sino allo scorso mese di ottobre), non si era rassegnato alla fine della convivenza trentennale con la donna 60enne.