Lettera43.it - Il Qatar espelle Hamas: chiusi gli uffici di Doha

Ilha deciso dire i funzionari didopo la richiesta degli Stati Uniti – fatta pervenire all’emiro Tamim bin Hamad al-Thani – di far chiudere l’o diplomatico del gruppo palestinese a. Ilha ospitatoa partire dal 2012, quando durante la guerra civile siriana l’organizzazione spostò nel Paese arabo il suo quartier generale da Damasco. Considerato un alleato di Washington nella regione, ilha avuto a lungo la funzione – con il benestare bipartisan Usa – di base diplomatica per la leadership del gruppo palestinese. A, ad esempio, ha vissuto per cinque anni Ismail Haniyeh, leader politico diucciso il 31 luglio 2024 a Teheran.Tamim bin Hamad al-Thani (Getty Images).Il cambio di politica delè arrivato dopo «forti pressioni statunitensi»Il repentino cambio di politica è arrivato in seguito a «forti pressioni statunitensi», riportano i media israeliani.