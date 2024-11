Ilrestodelcarlino.it - Il Forlì va a caccia dell’impresa: "Giallorossi forti, ma anche noi"

Tutte le partite sono uguali, ma alcune sono più uguali delle altre e chi dice il contrario mente. Luci al ‘Benelli’ (ore 20) per illuminare la notte di Ravenna-. Il derby dei derby, la sfida infinita – il 1° settembre il prologo in Coppa Italia (qualificati ima col fiatone, dopo i calci di rigore) –, un crocevia mai banale. Di fronte la seconda e la terza potenza del campionato, separate in classifica da appena due lunghezze. Guida il Galletto, deciso a profittare di un Tau che soffre di vertigini e mostra i primi segni di cedimento per spingersi oltre le colonne d’Ercole della follia aomerica nella tana dei leoni, tornati a ruggire (9 punti nelle ultime 3, frutto di 10 gol fatti e uno solo subìto) dall’avvento di mister Marchionni. "Dopo il cambio di guida tecnica il Ravenna ha acquisito entusiasmo e grande fiducia, come dimostrano i risultati conseguiti.