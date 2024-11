.com - ho Mobile 5G: tariffa con 250 GB in 5G e tutto senza limiti

Leggi l'articolo completo su .com

ho5G con 250 GB, minuti ed SMSpropone una delle offerte più competitive per chi desidera navigare alla massima velocitàpreoccuparsi del consumo di dati.Con 250 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 11,99€/mese, questa offerta è ideale per chi utilizza intensivamente il proprio smartphone, sia per lavoro che per svago. Offerta ho5GSky con Wifi, TV e Netflix: l’offerta a 37,80€ scade tra 2 giorniDettagli dell’offerta ho5G con 250 GB1. Navigazione in 5G fino a 250 GBVelocità: Il 5G offre una navigazione fluida einterruzioni.Utilizzo: Ideale per streaming, download e gaming online ad alta velocità.2. Minuti e SMS illimitatiVantaggi: Libertà di comunicarecosti aggiuntivi, con chiamate e messaggi illimitati verso tutti i numeri nazionali.