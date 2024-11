Gaeta.it - Disagio psicologico e geni Brca: una nuova campagna per sensibilizzare in Italia

Facebook WhatsAppTwitter I dati sulla salute mentale dei portatori di mutazioni genetiche1 e2 evidenziano un’emergenza silenziosa nei pazienti oncologici. Il 64% di loro ha riportato sintomi di, mentre il 16% combatte con la depressione. La situazione si complica ulteriormente con il 47% che lamenta sintomi lievi o moderati di ansia. È fondamentale affrontare queste problematiche con un’adeguata informazione e supporto, aspetti che sono stati riconosciuti dall’iniziativa lanciata da Fondazione Aiom e Aiom.La‘I tumori eredo-familiari’Nei mesi scorsi, Fondazione Aiom e Aiom hanno presentato il progetto ‘I Tumori Eredo-Familiari‘, realizzato in collaborazione con l’associazione no profit We Will Care. Questa iniziativa ha come obiettivo principale quello di informare ela popolazione sui rischi connessi a queste forme di cancro, non solo per i portatori di mutazioni genetiche, ma anche per i loro familiari.