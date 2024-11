Ilfattoquotidiano.it - Da 15 euro per una piega ad Anzio, a 400 euro per un “pacchetto completo” a Milano: Federico Fashion Style pubblica i lisitini prezzi. I commenti: “Come sono arrivata a 1100 euro?”, “Io in effetti pago così”

Striscia la Notizia è tornata a parlare diriportando testimonianze di clienti che silamentate per via di una presunta mancanza di trasparenza sui, dopo un primo servizio in cuistate sentite alcune donne insoddisfatte del lavoro fatto dal noto stylist sui loro capelli, a parlarestate alcune voci di chi non ha ricevuto un preventivo prima dei trattamenti aggiuntivi proposto dal parrucchiere. Una donna ha dichiarato di esserea pagare addirittura 5.000. E una “cliente speciale” inviata dal tg satirico è andata nel salone diLauri e quest’ultimo ha iniziato a prepararla per un trattamento ulteriore, senza però parlare mai di costi. Quando ormai il parrucchiere stava per attaccare le extension proposte, la donna gli ha chiesto il prezzo.