Contrade le sanzioni | somma di deplorazioni Il Nicchio rischia un Palio di squalifica

Siena, 9 novembre 2024 – L’assessore delegato alGiuseppe Giordano ha calato le carte in tavola. Per i fatti di luglio non ha proposto punizioni nei confronti delper i due addebiti mossi, archiviando dopo aver letto le controdeduzioni della Contrada. Tutte le punizioni, dunque, sono state chieste per episodi relativi alla Carriera dell’Assunta. Duealche, pertoria con quella tuttora pendente, farebbero scattare undi stop. E ancora: una deplorazione alla Lupa, quindi una censura a testa per Istrice e Oca. La sensazione, rispetto al quadro degli addebiti, è che la mano un pochino più pesante sia stata usata con i fantini (vedi articolo a destra). Focalizziamo l’attenzione per prima cosa sulle archiviazioni per i fatti di luglio. Sul banco degli imputati era finito il comportamento del vice barbaresco delche, senza autorizzazione, durante il terzo giro della prova generale, era entrato in pista per cercare di fermare Akida.