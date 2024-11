Justcalcio.com - CM.com – De Zerbi dopo il ko del Marsiglia: “Se il problema sono io, posso andar via rinunciando ai soldi”|Primapagina

2024-11-09 00:45:00 Calciomercato.com riporta quanto segue:Deil ko del: “Se ilio,viaai soldi”Primapagina Calciomercato.com Home Dein difficoltà col suo, sotto 3-0 in casa a fine primo tempo: in gol Traoré, ex. Redazione Calciomercato Clamoroso al Velodrome. I padroni di casa del(secondi in classifica a 20 punti col Monaco a -6 dal PSG) perdono 3-1 contro l’Auxerre, presentatosi a questa sfida valevole come anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Ligue 1 francese al decimo posto in classifica e ora salito in quinta posizione a quota 16 come il Nizza.