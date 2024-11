Dailymilan.it - Cagliari-Milan, doppietta di Rafael Leao: non accadeva dall’addio di Zlatan Ibrahimovic

, Torna il sussulto diin un tempo a, non succedevaal calcio giocato diPotrebbe essere tornato il vero, perlomeno per quanto riguarda il fattore goal. Durante il primo tempo il portoghese ha segnato unaall’Unipol Domus contro ildi Davide Nicola.Il primo su un assist illuminante del solito Tijjani Reijnders per poi raddoppiare con una rete a porta vuota dopo aver saltato l’estremo difensore sardo.La vera curiosità risiede nell’ultima volta che l’ex Lille segnò unacon la maglia rossonera. Quest’ultima coincide proprio con l’addio al calcio giocato dello svedese. Si tratta della gara contro l’Hellas Verona del 4 giugno 2023., Rafatorna a sorridere:aldi: nondiLEGGI ANCHE, Paulo Fonseca contro il ct della Spagna: Morata non può giocare! Scoppia la polemica.