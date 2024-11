Lanazione.it - Botte alla ex, in casa aveva un fucile carico e le munizioni. Arrestato

Massa (Massa Carrara), 9 novembre 2024 – Un pregiudicato di 55 anni, italiano, è statosquadra mobile di Massa con l’accusa di lesioni e maltrattamenti ai danni dell’ex convivente. La donna è stata picchiata selvaggiamente con il calcio di uned è finita in ospedale con una prognosi di 40 giorni. Ad avvertire la polizia sono stati i parenti della vittima. La donna, dopo l'ultima aggressione, a malapena ha avuto la forza di avvisarli, che a loro volta hanno avvisato l'ex coniuge. Questo ha intuito la gravità della situazione e ha allertato la polizia. La donna è stata trovata dagli agenti con traumi e feritetesta e sul corpo. Un'ambulanza l'ha portata in ospedale, mentre la polizia ha bloccato il 55enne che scappava in bicicletta con gli abiti insanguinati. L’uomo risulta residente in una roulotte piazzata in un parcheggio.