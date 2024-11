Dilei.it - Belen e Stefano De Martino, divorzio rimandato. Parla l’amico: “Finalmente hanno capito”

Leggi l'articolo completo su Dilei.it

Rodriguez eDecontinuano a far sognare i più romantici. Quelli che tifano per gli amori tormentati e passionali, proprio come quello che da dodici anni lega la soubrette argentina e il conduttore di Torre Annunziata. Nell’arco di dodici anni – nel 2012 il primo incontro ad Amici di Maria De Filippi – è successo di tutto e il loro legame resta speciale, difficile da distruggere. Certo, la presenza del figlio Santiago aiutaa restare sempre vicini ma a quanto pare tra la Rodriguez e Dec’è molto altro. Assolutamente difficile da dimenticare.Desono tornati insieme?Rodriguez eDesi sono lasciati e ripresi più volte in un decennio. Attualmente sono separati ma nonmai divorziato ufficialmente.