Gaeta.it - Arrestato a Silvi un uomo straniero per maltrattamenti in famiglia dopo indagini dei carabinieri

Facebook WhatsAppTwitter Nella serata di venerdì 8 novembre, undi origine straniera è statodaidella stazione di, accusato diin. Questo intervento è il risultato di un episodio scaturito da una lite familiare avvenuta qualche giorno prima. L’inchiesta ha messo in luce una situazione di violenza che si protraeva da mesi, colpendo madre e figlio. Le vittime, spaventate e ansiose, si sono aperte ai militari, portando a un’azione risolutiva per garantire la loro sicurezza.L’intervento iniziale e la scoperta della violenza domesticaIl 31 ottobre si è verificato un intervento deiin seguito a una segnalazione di una lite domestica. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato un clima carico di tensione, ma per fortuna nessun ferito.