Abruzzo24ore.tv - Weekend di meteo incerto: tra pioggia, temporali e schiarite, ecco cosa aspettarsi

Roma - L’anticiclone in indebolimento darà spazio a instabilità soprattutto sulle isole e al Centro-Sud, con piogge e rovesci in arrivo. Previsioni dettagliate per tutte le regioni. Ilin arrivo vedrà un graduale indebolimento dell'anticiclone che ha dominato gran parte del mese di ottobre, causando un cambiamento nelle condizionirologiche, con un'instabilità crescente, in particolare sulle isole maggiori e sul Centro-Sud. Questo indebolimento avviene sotto l'influsso di correnti orientali umide e instabili che favoriranno l’insorgere di una debole circolazione depressionaria sulla zona centro-occidentale del Mediterraneo, provocando piogge e. Nel dettaglio, le regioni settentrionali vedranno condizioni più stabili, anche se non sempre completamente soleggiate. La Val Padana, infatti, sarà interessata da fitte nebbie nelle ore più fredde, con un progressivo sollevamento della copertura nuvolosa durante la giornata.