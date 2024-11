Napolipiu.com - Vitao-Napoli, offerta da 7 milioni: il difensore brasiliano nel mirino azzurro

Il club partenopeo punta sul giovane centrale dell’Internacional per rinforzare la difesa Ilsu, il club guarda in Brasile per rinforzare la difesa. Secondo quanto riporta GloboEsporte, gli azzurri avrebbero messo nelcentrale dell’Internacional di Porto Alegre, al secolo Vitor Eduardo da Silva Matos.Ilsu: profilo delL’interesse del club partenopeo si sarebbe già concretizzato in una proposta ufficiale: 7di euro per l’80% del cartellino del calciatore classe 2000. Un’che potrebbe convincere il cluba cedere il suo gioiello.non è nuovo al calcio europeo. Il centraleha già vestito la maglia dello Shakhtar Donetsk e la scorsa estate era stato ad un passo dal Betis Siviglia. La trattativa con il club spagnolo, che aveva offerto 10, sfumò all’ultimo momento per problemi legati al Fair Play Finanziario.