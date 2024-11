Ilgiorno.it - Vandali otturano lavandino e bidet. Allagato un piano della scuola

Unè finito a mollo. Si tratta probabilmente di un attoco quello all’origine dell’allagamento delS1 allamedia Fermi. Il condizionale è d’obbligo: al momento sono in corso le indagini per capire esattamente che cosa è successo e soprattutto capire e stimare l’entità dei danni. Danni, comunque, non irrilevanti. Mercoledì mattina quando laè stata aperta gli operatori hanno trovato l’amara sorpresa: la palestrina, gli spogliatoi, il locale infermeria, il magazzino e l’archivio erano a mollo. C’erano circa 10 centimetri di acqua. Sono stati immediatamente allertati gli uffici comunali. Asono giunti subito il sindaco Lorenzo Galli e l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Barba. Dal sopralluogo è emerso che une unpalestrina erano stati otturati concarta e i rispettivi rubinetti erano stati lasciati aperti.