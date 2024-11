Sport.quotidiano.net - Ultimissime dal campo. Mister Magrini sconta l’ultima giornata. Tanti gli indisponibili, ma rientra Achy

Ancora due allenamenti, per la Robur, prima del fischio di inizio della partita con Fulgens Foligno, in scena allo stadio Franchi domenica alle 14,30 (undicesima). Nella sessione di oggi e nella seduta di rifinitura di domani, i bianconeri limeranno gli ultimi dettagli della preparazione alla gara, con la voglia di riscattarsi subito dalla brutta caduta di Terranuova Bracciolini., che sarà sostituito nuovamente dal vice Barbieri (rientrerà la successiva), dovrà rinunciare ancora agli infortunati Tirelli, Di Gianni e Fort, ai quali si è unito, dalla scorsa settimana Di Paola (lesione muscolare di primo grado). Anche Candido, ancora alle prese con la polmonite, non sarà a disposizione. In difesa, invece, rientrerà(nella foto) che hato sabato scorso il turno di squalifica post Sangiovannese.