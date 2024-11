Ilrestodelcarlino.it - Trump, la nuova politica economica. Lo spettro dei dazi sul nostro export

Quanto è accelerato il polso della nostra economia davanti all’intenzione del neo presidente Usa di introdurre tariffe sulle importazioni tra il 10 e il 20 per cento?ha annunciato, già in campagna elettorale, di voler rendere di nuovo ricchi gli Stati Uniti anche attraverso isulle merci in entrata. Che ripercussioni avrà talesulle aziende di Forlì-Cesena? "Non abbiamo - precisa Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio di Forlì-Cesena e Rimini - volumi consistenti di esportazioni verso gli Stati Uniti. E comunque i nostri prodotti, tra cui gli agroalimentari come vino e kiwi e quelli della moda e delle calzature, hanno già una loro tassazione e non rappresentano una concorrenza per la produzione Usa. Molto scarsa è, ad esempio, l’esportazione dell’ortofrutta.