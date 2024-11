Liberoquotidiano.it - Tpl: Braga, 'da governo no risorse per servizi fondamentali, Salvini indifferente'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Un'altra giornata da incubo per milioni di cittadini che pagano l'indifferenza dele la latitanza diche da quando è Ministro non ha mai voluto ascoltare il grido di allarme di Comuni, aziende e lavoratori del trasposto pubblico locale". Così Chiara, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati."I lavoratori del tpl oggi in sciopero chiedono il rinnovo del contratto, investimenti eper garantire uno adeguato ai cittadini e per poter lavorare in sicurezza. La legge di bilancio invece è la prova del fallimento di questa destra: servirebbero 1,7 mld ma ilha messo solo 120 milioni. E così anche oggi le conseguenze dell'incapacità di governare le paga chi deve spostarsi e chi lavora in condizioni difficili. Stiamo parlando diessenziali per chi vive in città sempre più congestionate dal traffico privato, ma anche nelle aree interne che rischiano l'isolamento".