TNA | Wendy Choo ringrazia e saluta la compagnia

Dopo essere stata sconfitta nel No DQ match di iMPACT da Rosemary,ha pubblicato un tweet sul proprio profilo X.Nel messaggio, con in allegato una sua foto con alle spalle il logo TNA, la lottatrice di NXT ci ha tenuto are laper la recente esperienza vissuta al suo interno.thank you @ThisIsTNA pic.twitter.com/q38lDepJ0E—(@therealest) November 8, 2024è stata protagonista del match valevole per i titoli di coppia Knockots a Bound For Glory proprio insieme a Rosemary con la quale ha fatto coppia anche sui ring di NXT.Si chiude quindi in via ufficiale questo breve e intenso capitolo per la lottatrice.