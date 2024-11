Zonawrestling.net - TNA: Moose supera Mike Bailey ed è il nuovo X-Division Champion

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

All’interno di un match decisamente stellare,riesce nell’impresa di sconfiggeredopo un eccellente prova del campione in carica.Così facendo i leader del System diviene per la prima volta in carriera campione X-..@TheNation is the NEW TNA X! Watch #TNAiMPACT NOW: Get 1 month FREE of TNA+ using code TNAFREE on the Special Attraction Monthly plan: pic.twitter.com/Em89F3ka13— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) November 8, 2024 Nel post-match Trent Seven ha attaccato il suo ormai ex tag team partner,mettendolo KO.WHAT JUST HAPPENED!? @trentseven @SpeedballWatch #TNAiMPACT NOW: Get 1 month FREE of TNA+ using code TNAFREE on the Special Attraction Monthly plan: pic.twitter.com/UTd1zm9CXM— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) November 8, 2024