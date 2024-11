Quotidiano.net - Tinta delle sopracciglia, guida completa per realizzarla in salone o col fai da te

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Laperè una colorazione semipermanente che offre un’alternativa comoda e pratica a matite, mascara e gel specifici. Al contrario di questi rimedi, che richiedono un’applicazione quotidiana, l’effetto delladura almeno tre o quattro settimane e permette di ottenere un look definito senza sforzo. Molte formulazioni attuali si basano su pigmenti naturali, progettati per colorare anche i peli più corti senza danneggiarli, mantenendo l’arcata visibilmente più piena e intensa. È una tecnica semplice ed efficace che permette di dare intensità allo sguardo, armonizzandolo con il colore dei capelli. Si può realizzare sia insia a casa, e offre risultati duraturi che semplificano la routine quotidiana legata al make-up. Sguardo da star Ci sono molte celebrità che hanno migliorato notevolmente il proprio look ricorrendo a questa tecnica contemporanea, che aggiunge eleganza e naturalezza allo sguardo, “massacrato” dall’uso selvaggiopinzette tra fine anni Novanta e i primi Duemila, quando andavano di moda lesottili ad ala di gabbiano o a girino, come venivano definite.